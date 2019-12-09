Гениальный Байрамян и мужик Песьяков. Красавчики из «Ростова» - в сборной лучших

А вместе с ними неудержимый Луценко, у которого четвёртое результативное очко в трёх играх против московских команд, результативный Мелкадзе и оживший Каменный гость Погребняк.
Сергей Песьяков, «Ростов»
Когда «Спартак» норовил вернуться в игру, вратарь дончан сделать этого не позволил. Три мощных сейва на старте второго тайма гарантировали команде Карпина три очка – Песьякову не помешало даже повреждение.
Азер Алиев, «Уфа»
Сначала латераль (хотя изначально он вингер) затащил в игре против «Крыльев», а спустя неделю оформил победный гол в Грозном. Очень мощная концовка года от игрока, при Евсееве успешно освоившего новую позицию.
Игорь Дивеев, ЦСКА
Пропущенный мяч москвичей стал следствием безумных рикошетов (от Марио к Вильене, от перекладины к Ари), поэтому центральных защитников обвинить в данном случае не удастся. А в остальном центр обороны ЦСКА держался отлично (особенно это бросалось в глаза при мёртвой опорной зоне). Дивеев был самым активным и уверенным в борьбе.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Основательных задач нападающие «Динамо» перед сине-бело-голубыми не ставили, поэтому сербский защитник выполнил свои обязанности сверх меры – пришёл в чужую штрафную и забил гол, не заметив сопротивления Юсупова и Слая.
Кирилл Комбаров, «Арсенал»
Заработал первую жёлтую для Мацея Рыбуся (через пару минут поляк получил вторую и отправился отдыхать) и сделал голевую передачу на ключевой второй гол «Арсенала».
Георгий Мелкадзе, «Тамбов»
Сначала зарядил Радаковичу в мягкое место и записал на его счёт автогол, потом бросил на Обухова при второй голевой атаке (снова результативное действие) и, наконец, оформил максимальные комфортные условия, чтобы забил Килин.
Хорен Байрамян, «Ростов»
Уже на пятой минуте сделал железобетонный момент для Шомуродова. Перехватил мяч в ситуации с первым голом (бросил Ионова в прорыв), сделал подбор после не самой удачной игры Крала в центре и разогнал вторую голевую. Попал в перекладину после перерыва (ещё бы чуть-чуть!) и записал на свой счёт ассист в случае с голом четвёртым. Просто лучший.
Баха Зайнутдинов, «Ростов»
Здесь всё на поверхности – казахстанский полузащитник оформил дубль и стал самым результативным в уничтожении «Спартака».
Ари, «Краснодар»
Вытащил игру для «быков» - сам заработал пенальти (пусть там была игра рукой хоть три раза, претензии в данном случае к арбитру), сам же его реализовал. Без Ари в заключительной трети «Краснодару» пришлось совсем бы туго.
Евгений Луценко, «Арсенал»
Нападающий приговорил «Спартак» (гол), ЦСКА (убойная передача на Лесового), а теперь приколошматил «Локо» - на его счету дубль. Луценко последнее время показывает сумасшедшие показатели в матчах против московских команд.
Павел Погребняк, «Урал»
Не забивавший в премьер-лиге весь сезон Погребняк внезапно выстрелил дублем в матче против «Крыльев». Конечно, ему помогли защитники и Рыжиков – но подвигов опытного игрока это не отменяет. Как герой одной из Маленьких трагедий Пушкина Погребняк вернулся - и зарешал.
Фото: РПЛ / Константин Рыбин, sport24, Сергей Лантюхов/News.ru
Гениальный Байрамян и мужик Песьяков. Красавчики из «Ростова» - в сборной лучших
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