Полузащитники "Спартака" Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой, сообщает Sport24.
В ходе зимнего трансферного окна москвичи займутся поиском вариантов для продолжения карьеры футболистов.
Ананидзе выступает за красно-белых с 2009 года. За это время 27-летний грузин провел за команду 146 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Гулиев перешел в "Спартак" из "Ростова" в январе 2019 года. На счету 23-летнего россиянина 21 встреча и 1 гол за москвичей.
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой
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