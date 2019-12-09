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Сорокин оценил шанс недопуска России до ЧМ-2022

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил вероятность недопуска сборной России до чемпионата мира — 2022.

"ФИФА напрямую взаимодействует с WADA. На данный момент Международная федерация футбола является подписантом кодекса WADA.

Последует ли отстранение сборной России в связи с вердиктом WADA? Это решение и станет результатом взаимодействия двух организаций. Не могу на данный момент сказать, есть ли риск недопуска российской сборной до чемпионата мира — 2022 и насколько он велик.

Для начала мы должны получить реакцию от ФИФА", - цитирует Сорокина "Газета".


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Теги: Сорокин
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