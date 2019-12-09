Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил вероятность недопуска сборной России до чемпионата мира — 2022.
"ФИФА напрямую взаимодействует с WADA. На данный момент Международная федерация футбола является подписантом кодекса WADA.
Последует ли отстранение сборной России в связи с вердиктом WADA? Это решение и станет результатом взаимодействия двух организаций. Не могу на данный момент сказать, есть ли риск недопуска российской сборной до чемпионата мира — 2022 и насколько он велик.
Для начала мы должны получить реакцию от ФИФА", - цитирует Сорокина "Газета".
Сорокин оценил шанс недопуска России до ЧМ-2022
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