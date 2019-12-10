Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сыграет в фильме "Я не Дзюба" режиссера Леонида Пляскина. Об этом режиссер рассказал на очной защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.
"Это вечная тема — каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма — обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм", — цитируют Пляскина "РИА Новости".
По словам продюсера картины Александра Голутвы, Дзюба сыграет в фильме небольшую, но очень важную роль.
Дзюба с 24 голами является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной России. На данный момент лидирует по этому показателю Александр Кержаков, на счету которого 30 мячей. У Владимира Бесчастных 26 точных ударов и второе место.
Дзюба сыграет ангела в фильме "Я не Дзюба"
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