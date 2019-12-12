Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «армейцами» и «Эспаньолом».
«Этот матч не имеет никакого турнирного значения. Какие могут быть задачи? Уже всё проиграли. ЦСКА может просто сыграть на хорошем стадионе с неплохим соперником. Для молодёжи «армейцев» это хороший урок. Задач никаких нет, кроме одной – достойно сыграть на фоне соперника.
Что касается мотивации, все футболисты на профессиональных контрактах. Любой спортсмен хочет всегда победить. Я не знаю футболистов, которые выходят и говорят: «Ну, сколько сегодня пропустим? Два? Три?» Это игра Лиги Европы, за которую начисляются очки в рейтинге УЕФА.
Провал российских клубов в еврокубках показывает наш уровень. Видимо, раньше уровень был выше. Мы выигрывали Кубок УЕФА. С учётом выступлений наших клубов в еврокубках система «осень-весна» не работает. Вторая лига вообще загибается. Необходимо проводить реформы», — цитирует Алдонина «Чемпионат».
Матч «Эспаньол» — ЦСКА состоится сегодня, 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск.
Алдонин: "осень-весна" не работает, вторая лига вообще загибается. Надо проводить реформы
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