Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов прокомментировал победу своей команды над "Шальке-2" (3:2) на турнире "2019 Belt and Road Colourful Yunnan" в китайском Куньмине.
"Если за нас играют молодые ребята, то в составе второй команды "Шальке" вышли более опытные футболисты, из них двум уже стукнуло тридцать. Матч получился тяжелым, было много стычек, карточек, у нас удалили Бакалюка. Порадовало, что парни проявили характер и в упорнейшей борьбе на глазах генерального директора "Спартака" Томаса Цорна, который прилетел в Китай накануне, вырвали победу. Героем матча стал полузащитник Владислав Васильев, оформивший дубль. Кстати, он впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой. Еще один гол на счету Максима Глушенкова", - цитирует Булатова "СЭ".
Булатов: в Китае на глазах Цорна вырвали победу у "Шальке-2"
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