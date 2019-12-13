Грушевский поддержал отстраненного Гинера: департамент Егорова - адская шайка, бесславные ублюдки

"Безусловно, выступление Евгения Ленноровича было недипломатичным, резким и непривычно жестким. На мой взгляд, оно было абсолютно заслуженным. Если бы я был президентом ЦСКА, то, наверное, я не ужесточал бы терминологию. Куда уж жестче. Я подписываюсь под каждым словом Гинера. Шайка проходимцев, о которой шла речь, заслуживает куда более четких определений в свой адрес. Квентин Тарантино снял великолепный фильм — "Бесславные ублюдки". Он мог легко адресовать этот фильм Егоровской бригаде.
Что касается санкций, если комитет по этике вправе выносить такие санкции, то мне интересно, на сколько миллионов рублей должны штрафовать судей, которые обворовывают команды Премьер-лиги? На сколько нужно штрафовать руководителя этой компашки — Егорова? На сколько нужно штрафовать прочих людей, которые не могут запустить VAR в нашей стране и "VARят" матчи.
Я полагал, что с введением системы VAR беспредел в нашем футболе закончится, а ни фига. Беспредел вышел на новый уровень, приобрел космический размах. Всякие Егоровы, Вилковы, Мешковы и Казарцевы могут видеть нарушение и не смотреть их. Могут увидеть игру рукой или же не увидеть, могут даже не смотреть спорные моменты.
Это просто адская шайка, их надо разгонять. Понятно, что в одночасье этого не сделаешь. Заявление Евгения Ленноровича послужит доброму делу. Руководители других клубов выбирали парламентские выражения, а эти люди заслуживают жесточайшего отпора. Они воришки и аферисты. Они воруют очки и турнирные места у клубов, эмоции у болельщиков. О них надо говорить в жесткой форме. Есть определенные нормы, но бывают ситуации, когда не нужно стесняться в выражениях, найти в себе мужество. У Гинера есть мужество. Не сказал бы он, сказал бы кто-нибудь другой. Я рад, что этим человеком стал президент моего любимого клуба. Это малая часть тех слов, которых заслуживает эта бригада бесславных ублюдков. В финале несколько персонажей этого фильма выжили, эти тоже живучие.
Егоров еще где-нибудь всплывет. Будет заваливать участок, на который его поставят. Надеюсь, что в судейском департаменте не будет такого топ-менеджера, как Александр Егоров. Возможно, он попробует возглавить балетную труппу Большого театра. Егоров очень плохо руководит, хуже быть уже не может. Я даже предлагал свою кандидатуру. Надеюсь, что получится лучше, чем у него», — цитирует Грушевского "Чемпионат".
Грушевский поддержал отстраненного Гинера: департамент Егорова - адская шайка, бесславные ублюдки
Известный эстрадный артист, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поддержал президента армейцев Евгения Гинера.
Фото: "МК"
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