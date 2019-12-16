"ФК "Рубин" по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом.
"Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!", - гласит заявление.
Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" 6 июня после ухода Курбана Бердыева. Из-за отсутствия тренерской лицензии Pro формально главным тренером в клубе числился испанский специалист Эдуардо Докампо. Он также покинет клуб вместе с Шароновым.
После 19-ти туров "Рубин" с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем матче перед зимним перерывом казанцы сыграли вничью с аутсайдером турнира "Сочи" (1:1). Последний раз "Рубин" побеждал 5 октября 2019 года в матче против "Тамбова" (2:1). Серия без побед казанцев составляет 7 матчей.
"Рубин" подтвердил уход Шаронова
Казанский клуб опубликовал заявление на официальном сайте клуба.
Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online
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