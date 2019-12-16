» » "Рубин" подтвердил уход Шаронова

"Рубин" подтвердил уход Шаронова

Казанский клуб опубликовал заявление на официальном сайте клуба.
Фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online
"ФК "Рубин" по взаимному согласию сторон прекращает сотрудничество с тренером Романом Шароновым и его тренерским штабом.

"Рубин" ценит вклад специалистов в развитие клуба, благодарит за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!", - гласит заявление.

Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" 6 июня после ухода Курбана Бердыева. Из-за отсутствия тренерской лицензии Pro формально главным тренером в клубе числился испанский специалист Эдуардо Докампо. Он также покинет клуб вместе с Шароновым.

После 19-ти туров "Рубин" с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем матче перед зимним перерывом казанцы сыграли вничью с аутсайдером турнира "Сочи" (1:1). Последний раз "Рубин" побеждал 5 октября 2019 года в матче против "Тамбова" (2:1). Серия без побед казанцев составляет 7 матчей.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Рубин Шаронов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома
Шведский игрок "Динамо": после перелёта во Владивосток не понимал, где нахожусь
Праздник, на котором нам не нашлось места. Трансляция жеребьёвки 1/8 Лиги чемпионов 4
"Рубин" подтвердил уход Шаронова 2
Силкин: мы отстаем от европейского футбола в скорости игры и скорости мышления 3
"Рубин" сегодня объявит об увольнении Шаронова 1
Газзаев об оскорблениях Дзюбы: я полностью на его стороне 5
Болельщики "Райо Вальекано" об оскорблениях Зозули: впервые игру в Испании прервали из-за правды
Эллардайс обещает за день навести порядок в обороне "Арсенала", если его назначат главным тренером
Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ 2
Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл "Золотой мяч" 1
Ямлиханов покинет "Оренбург" и войдет в тренерский штаб Федотова в "Сочи"
До 10 игроков "Авангарда" готовы покинуть клуб из-за введения потолка зарплат 1
Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался 10
Юнгберг просит руководство "Арсенала" поскорей назначить главного тренера 1
"Милан" в январе может купить 19-летнего защитника из Чемпионшипа
Конте: в матчах с "Барселоной" и "Фиорентиной" "Интер" заслуживал большего
Уткин предложил Гинеру стать блогером 3
Рамос: было видно, что "Реал" приехал в Валенсию за тремя очками
Мосгорсуд заблокировал на три года показы АПЛ на Twitch 4
"Интер" подает в суд на Corriere dello Sport за публикацию оскорблений в адрес Конте
Ибрагимович рассматривает предложение от клуба АПЛ
Игнашевич пройдет стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе"
Уткин высказался за легализацию проституции в России 8
Зидан: "Реал" никогда не сдается. Одно очко с "Валенсией" — небольшая награда для нас
Монтелла: было бы больно и несправедливо проиграть "Интеру"
Вратарь "Шальке" жестко вырубил хавбека "Айнтрахта" ударом ногой в грудь 3
Лено: "Арсенал" заслужил поражение от "Манчестер Сити"
Уткин: есть опасения, что Лунев пьет 19
Вице-президент "Альбасете": Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке 7
Все новости