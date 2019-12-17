"Конечно, я слышал выкрики в адрес Дзюбы. Там маленький стадион, слышен любой выкрик. Думаю, никому не хотелось бы услышать подобное в свой адрес. Дзюба отписался от аккаунта сборной России? Я даже об этом не знал. Одна из версий причин в том, что игроки пошли к трибунам благодарить фанатов? Слушайте, там были и другие болельщики, и они наоборот поддерживали Артема, когда слышали негатив. Мы же не можем одним поаплодировать, а другим нет. Было много женщин, детей — поблагодарили всех и ушли.
Что касается этих оскорблений, мне это непонятно. Во втором тайме, когда я играл слева, было желание прямо во время игры подойти и сказать им перестать это делать. Но понимал, что этот жест, с одной стороны, получится немного странным, а с другой — привлечет внимание всего мира. Обсуждали бы, что игрок пошел просить трибуны не оскорблять капитана свой же сборной", — приводит слова Джикии "Чемпионат".
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0) за оскорбления нападающего петербуржцев Артема Дзюбы были задержаны около 200 фанатов красно-белых. Трое из них были арестованы на 15 суток.
Джикия: было желание подойти к фанатам и сказать им перестать оскорблять Дзюбу
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказался об оскорблениях нападающего "Зенита" Артема Дзюбы со стороны болельщиков во время матча отборочного этапа Евро-2020 с Сан-Марино.
Фото: официальный сайт ФК "Спартак"
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