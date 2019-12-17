Капитан "Спартака" Георгий Джикия заявил, что команда многое потеряла с уходом нападающего Зе Луиша перед началом текущего сезона.
"Летом нас покинули важные футболисты, но я понимал, что такова футбольная жизнь — люди приходят и уходят. Что касается Зе Луиша, я всегда говорил, что для России Зе — суперфорвард. Он — главная потеря для "Спартака". Кстати, на него как раз можно было делать мои длинные передачи. Зе умел бороться.
Было ли по нему видно, что он хочет уйти? Точно нет. Так сложилось, что возник вариант, получилось договориться, и он ушел. Адриано? Такая же ситуация. Была тренировка, а на следующий день мы узнаем о трансфере. То, что так резко получилось, было сюрпризом", — передает слова Джикии "Чемпионат".
В "Спартаке" Зе Луиш играл с 2015 по 2019 год, став с красно-белыми чемпионом России в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России и бронзовым призером в сезоне-2017/18. На его счету 109 матчей за "Спартак", 35 голов и 23 результативные передачи. Минувшим летом форвард сборной Кабо-Верде перешел в "Порту".
Джикия назвал главную потерю "Спартака"
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