Официальный сайт "Динамо" рассказал об итогах первого заседания нового консультативного совета клуба.
В текущий состав входят: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров и председатель — Сергей Степашин.
Состоялось обсуждение итогов выступления ФК "Динамо" в первой части РПЛ-2019/20, также обсуждались развитие футбольной академии "Динамо" имени Л. И. Яшина, взаимодействие со спонсорами и партнерами клуба, основные направления работы с болельщиками и привлечение новых зрителей на домашние матчи "Динамо".
Лещенко, Гершкович и Степашин вошли в консультативный совет "Динамо"
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