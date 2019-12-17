Президент ПФЛ Андрей Соколов говоря о сокращении числа групп в лиге до четырех, отметил, что предыдущая реформа не работала.
"Это антикризисное решение? Не надо сейчас говорить о кризисе. Нам надо было просто давно отреагировать на складывающуюся ситуацию. Предыдущая реформа ПФЛ не отвечала реалиям. Мы не можем оставить без внимания команды с Дальнего Востока и Сибири. Ведь клубы из этих регионов часто выступают и в Премьер-лиге. Вылетая в лиги на ранг ниже, у команд пропадает мотивация работать. А в этих четырёх группах мы будем моделировать концепцию, которая есть в вышестоящих лигах.
Клубы группы "Восток" заинтересованы в этом решении. Они устали в соревновательном режиме друг от друга. Отмечу, что все клубы группы "Восток" из столиц субъектов РФ — Омск, Новосибирск, Барнаул, Чита, Южно-Сахалинск. Средняя посещаемость матчей команд из этих городов больше, чем по всей лиге", — передает слова Соколова Sport24.
Соколов: предыдущая реформа ПФЛ не отвечала реалиям
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»