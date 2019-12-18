Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера "Крыльев Советов" Сергея Рыжикова, прокомментировал слова главного тренера самарцев Миодрага Божовича, который заявил, что зимой клуб планирует искать замену 39-летнему футболисту, срок действия контракта которого истекает по окончании сезона.
"Божович сказал, что ищут Рыжикову замену? У Сергея летом заканчивается контракт. Посмотрим, что будет дальше. Конкуренция на вратарской позиции всегда была, есть и будет. Играть будет тот, кто лучше будет готов.
Что касается диалога с клубом о продлении соглашения, зачем нам суетиться? Предложения у Сергея есть, карьеру заканчивать он не собирается. Откуда предложения — до лета обсуждать смысла нет", — сказал Сафонов в беседе с Sport24.
Ранее Рыжиков выступал за "Салют-Энергия", "Сатурн", "Анжи", "Локомотив", "Томь" и "Рубин", в составе которого стал двукратным чемпионом России. В сезоне-2019/20 вратарь провел 19 матчей (6 — на ноль), в которых пропустил 22 гола.
Агент Рыжикова: продление контракта с "Крыльями"? У Сергея есть предложения, зачем суетиться?
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