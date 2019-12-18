Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в ходе пресс-конференции с Попечительского совета рассказал о принятии бюджета на 2020 год.
"Обсуждался бюджет на 2020 год. Бюджет принят. Он будет обсуждаться финансовым комитетом РФС. Возможно, он будет рассмотрен на Исполкоме РФС 24 декабря.
Нам удалось увеличить доходную часть в этом году по сравнению с прошлым годом. Коммерческий доход в следующем году будет составлять 4,7 миллиарда, а общий доход — более 7 миллиардов рублей", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков: коммерческий доход в 2020 году составит 4,7 млрд, а общий доход - более 7 млрд рублей
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