Комитеты Российского футбольного союза поддержали программу развития женского футбола до 2030 года.
В среду, 18 декабря, в Доме футбола прошло совместное заседание Комитетов программы развития футбола и женского футбола РФС под председательством президента Союза Александра Дюкова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Главной темой заседания стала программа развития женского футбола до 2030 года, с презентацией которой выступила Полина Юмашева, куратор этого направления. Она рассказала о текущей ситуации, об основных целях и задачах программы, мероприятиях и проектах в ее рамках, а также ключевых показателях эффективности. Юмашева подчеркнула важность увеличения количества занимающихся и интересующихся женским футболом, в том числе благодаря использованию различных коммуникационных инструментов.
Между тем президент РФС Александр Дюков отметил, что развитие женского футбола является одним из приоритетных направлений. Функционер отметил, что у женского футбола большое будущее.
В свою очередь член комитета женского футбола Наталья Корнюшина рассказала о развитии футбола в Сибири. Наталья подчеркнула, что в регионе высокий интерес со стороны девочек к женскому футболу.
В итоге оба комитета поддержали программу развития футбола до 2030 года.
Комитеты РФС поддержали программу развития женского футбола
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»