» » "Локомотив" интересуется защитником "Ганновера" Антоном

"Локомотив" интересуется защитником "Ганновера" Антоном

Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон попал в сферу интересов "Локомотива".
Фото: официальный сайт ФК "Ганновер"
Об этом сообщает "Чемпионат". Стороны уже начали переговоры, но договориться о сумме трансфера пока не могут.

Вальдемар Антон является уроженцем Узбекистана, откуда впоследствии с родителями переехал в Германию. 23-летний защитник является воспитанником "Ганновера"

В нынешнем сезоне Вальдемар Антон принял участие в 16 матчах второй немецкой Бундеслиги. В активе защитника 8 желтых карточек и 1 красная. Также Антон 5 раз надевал футболку молодежной сборной Германии.

Ранее сообщалось, что воспитанник "Ганновера" интересен главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Ганновер Антон Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия М 17 35
3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
7 Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург 17 23
11 Унион 17 20
12 Герта 17 19
13 Айнтрахт Ф 17 18
14 Майнц 17 18
15 Кельн 17 17
16 Фортуна 17 15
17 Вердер 17 14
18 Падерборн 17 12
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Радимов прокомментировал развод с певицей Булановой и рассказал, что встретил новую любовь 1
"Локомотив" интересуется защитником "Ганновера" Антоном 1
Источник: "МЮ" может купить Холанда, но будет вынужден продать Погба
"Манчестер Сити" не продаст Зане в январе
Радимов: "Зенит" побеждает в России, соперники ноют. А кто просит "Спартак" драться между собой? 8
Жиру может продолжить карьеру в Шотландии
Сборная России поздравила Черышева с днем рождения, вспомнив его гол в ворота Хорватии
После матча с "Краснодаром" в ЦСКА уволили начальника команды, назначив "виновным" за судейство в игре 5
Кононов: Глушаков имел вес в глазах футболистов. Позитивно влиял на команду, хотя ему было сложно
Радимов: Кокорин стал другим ментально, нереально крутым футболистом 5
Минспорт утвердил программу подготовки к Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Анчелотти: сомнений в мастерстве Кина нет, Платини тоже не сразу заиграл в "Ювентусе"
Сарабия: Неймар имеет большое влияние в раздевалке в "ПСЖ"
"Арсенал" проявляет интерес к Рабьо
Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась 1
Журналисты Cadena SER включили Яшина в символическую сборную всех времён
Голкипер "Реала" Лунин на Рождество сделал предложение девушке на поле стадиона
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, опередив Месси и Мбаппе 1
Клопп: игры АПЛ на Boxing Day — это преступление
Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" 12
Альберто: сейчас "Лацио" нереально бороться за чемпионский титул
Гризманн: возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
Роджерс: "Лестер" с нетерпением ждет матча с "Ливерпулем", командой топ-топ-класса
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Дайером
Игнатьев - об итогах 2019-го года: команда года - сборная России, Дзюба много сделал для результата сборной и "Зенита"
Игонин рассказал, что обсуждалось на встрече болельщиков "Зенита" с Медведевым
Манджукич написал прощальное письмо: играть за "Ювентус" - это привилегия
Маркизио - Манджукичу: был очень рад играть с тобой, но прежде всего, узнать как человека
Клопп - об итогах 2019 года: одно слово - вау
Робертсон: если "Ливерпуль" начнёт оступаться, наши преследователи воспользуются этим
Все новости