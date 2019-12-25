Об этом сообщает "Чемпионат". Стороны уже начали переговоры, но договориться о сумме трансфера пока не могут.
Вальдемар Антон является уроженцем Узбекистана, откуда впоследствии с родителями переехал в Германию. 23-летний защитник является воспитанником "Ганновера"
В нынешнем сезоне Вальдемар Антон принял участие в 16 матчах второй немецкой Бундеслиги. В активе защитника 8 желтых карточек и 1 красная. Также Антон 5 раз надевал футболку молодежной сборной Германии.
Ранее сообщалось, что воспитанник "Ганновера" интересен главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
"Локомотив" интересуется защитником "Ганновера" Антоном
Защитник "Ганновера" Вальдемар Антон попал в сферу интересов "Локомотива".
Фото: официальный сайт ФК "Ганновер"
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