Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта в Узбекистане

Футболиста наградили за вклад в развитие спорта в своей стране.
Награду Элдору Шомуродову вручил Олимпийский комитет Узбекистана. Ранее нападающий был признан лучшим футболистом страны по итогам 2019 года, а также был отмечен наградой "За развитие имиджа узбекского спорта".
Шомуродов награжден за вклад в развитие спорта в Узбекистане ??— Football Club Rostov (@rostovfc) December 26, 2019
Очередная награда нашего форварда!#ФКРостов #МыРостов #Шомуродов #Шомаhttps://t.co/WNvLsszjyT pic.twitter.com/1wskNSEGNe