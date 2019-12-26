Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта в Узбекистане

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов получил очередную награду.Футболиста наградили за вклад в развитие спорта в своей стране.Награду Элдору Шомуродову вручил Олимпийский комитет Узбекистана. Ранее нападающий был признан лучшим футболистом страны по итогам 2019 года, а также был отмечен наградой "За развитие имиджа узбекского спорта".