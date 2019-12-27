"Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", — заявил Егоров Sport24.
Во главе департамента судейства и инспектирования Егоров находился с мая 2018 года.
Егоров: была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать
Александр Егоров прокомментировал свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»