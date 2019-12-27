20-летний нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в интервью Sport24 заявил, что в России хочет играть за "Краснодар".
— Что тобой движет? Есть цель уехать в европейский топ-чемпионат?
— Как максималисту, конечно, хочется поиграть в Европе. Но для начала ты должен отблагодарить клуб, сделать для него все. Если президент скажет, что меня готовы продать за хорошие деньги, даст добро на трансфер — можно будет о чем-то говорить. А захочет видеть меня в "Краснодаре" — останусь.
— За Игнатьева "Зенит" предлагал 20 миллионов евро. Ты бы туда пошел?
— Думаю, нет. Зарекаться, говорить "никогда бы не перешел" не буду. Но в России не хотел бы играть нигде, кроме "Краснодара".
Сулейманов: в России не хотел бы играть нигде, кроме "Краснодара"
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