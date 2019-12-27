Казанский клуб предлагает нападающему контракт на 4,5 года. Сумма возможного трансфера может составить € 7 млн, которые будут выплачены в рассрочку.
Ранее появилась информация, что "Краснодар" готов продать нападающего за € 8 млн. Раньше клуб не хотел продавать игрока, но теперь ситуация поменялась, и "Рубин" стал одним из клубом, который проявляют интерес к форварду.
"Чемпионат.сом"
"Рубин" предлагает нападающему "Краснодара" Игнатьеву контракт на 4,5 года
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев может стать игроком "Рубина".
Фото: ФК "Краснодар"
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