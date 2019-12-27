Голливудский композитор Циммер запишет титульную музыку для "Краснодара"



Знаменитый композитор Ханс Циммер специально по заказу футбольного клуба " Краснодар " запишет титульную музыку.

фото: Getty Images

Немецкий композитор известен тем, что писал музыку для заставки ЧМ-2018 в России и является голливудским композитором для многих кинофильмов.



Циммер является автором музыки к одной из частей игры Crysis и таким фильмам, как "Код да Винчи", "Ангелы и демоны", "Начало", "Интерстеллар", "Гладиатор" и многим другим. Композитор является лауреатом премии "Оскар", 2-кратным лауреатом премии "Золотой глобус" и 3-кратным — премии "Грэмми".

