Сорокин: возвращение в "Краснодар" не стало шоком

Защитник "Краснодара" Егор Сорокин прокомментировал свое возвращение в команду из аренды в казанском "Рубине".
"Когда подписывал контракт с "Краснодаром", то в нём была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой. Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в "Краснодар" не было — я думал о делах "Рубина" и не хотел ни на что отвлекаться. Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всё зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. "Краснодар" так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком.
"Краснодар" для меня — путь наверх и шаг вперёд. Это топ-клуб. Если переходишь в такую команду, то это большая ответственность. Надо доказывать на тренировках и в играх свою состоятельность. Буду стараться играть надежно и делать всё для командного успеха. Победы клуба — самое главное, личные цели не входят в первостепенные задачи.
Когда не попадал в основу "Рубина", было непросто, эмоционально переживал. Хочется играть, показывать себя. "Рубину" не удавалось выступать ровно — были спады и у меня, и у команды. Но по самоотдаче ни к кому вопросов быть не может. "Рубин" многое мне дал. Есть моменты – дебют за основную команду, голы "Зениту" и "Спартаку", которые я никогда не забуду.
Ещё не успел попрощаться с ребятами из "Рубина". У нас есть командный чат — проблем с этим не будет. Болельщикам хочу сказать спасибо за поддержку и пожелать терпения. Люди переживают, у клуба сейчас не самые удачные времена. Желаю им верить в команду, ходить на стадион, придавать сил игрокам и новому тренеру. Слуцкого все прекрасно знают и в России, и в Европе. Это тренер высокого уровня. Надеюсь, клуб при нём будет стремиться наверх и выправит своё положение. "Рубин" не должен быть в нижней части таблицы", - цитирует Сорокина "Чемпионат".
Сорокин: возвращение в "Краснодар" не стало шоком
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