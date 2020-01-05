Громыко: в "Шахтере" хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон

Бывший полузащитник солигорского "Шахтера" Валерий Громыко, договорившийся о переходе в тульский "Арсенала", рассказал, с какими трудностями столкнулся в белорусском клубе.
"Все так сложно получилось… Суть в том, что если в «Шахтере» не рассчитывает на игрока в будущем, то ему хотят сделать какое-нибудь зло. В таком случае у клуба одна задача — навредить футболисту. Это было и со мной, и с Бакаем, и с другими футболистами.
Моя история такая. В июне, примерно за месяц до еврокубков, ко мне подошел спортивный директор "Шахтера" Александр Рехвиашвили и завел разговор о новом контракте. Спросил, какие условия я хотел бы в "Шахтере". Я их обозначил, но сказал, что продлевать контракт пока не планирую, что мне нужно время на принятие решения. К тому моменту я неплохо выглядел и уже был интересен некоторым зарубежным клубам. Спортдир сказал: "Будут конкретные предложения — говори. Мы все решим, нормально разойдемся, без проблем доиграешь сезон". Конкретных предложений не было, но уже тогда я понимал, что шанс перейти в "Арсенал» очень большой. И потом — вдруг я хорошо себя проявлю в Лиге Европы? Меня заметят, появится конкретика.
Я забил мальтийскому "Хиберниансу", в домашнем матче помог обыграть датский "Эсбьерг". В общем, понимал, что нахожусь в хорошей форме. Ну как минимум выгляжу нормально. С нетерпением ждал встречи с "Торино". И вдруг начинается травля. Подходят руководители клуба и как будто специально говорят: "Ты сыграл не очень, с тобой что-то не то, в голове одни контракты". В смысле? Тренер доволен, я забиваю, а мне такое говорят.
Если бы сказал на месяц раньше, что не хочу продлевать контракт, моя игровая практика закончилась бы на месяц раньше. Что я мог поменять? Не я же ходил и придумывал всякие слова типа Валера такой, Валера сякой. Хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон. К игрокам подходили, просили поговорить со мной, убедить остаться. Парни отвечали: "Как на него повлиять? Привязать к кровати, что ли?" Это же полный бред", - цитирует Громыко "Прессбол".
Громыко: в "Шахтере" хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон
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