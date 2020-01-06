— Что можете сказать про Ивана Игнатьева?
— На мой взгляд, это вообще самый талантливый молодой футболист России. И если нам удастся раскрыть его потенциал, то он уже в ближайшем будущем может стать игроком национальной сборной.
— В "Краснодаре" у него были серьезные проблемы с дисциплиной. Не боитесь, что повториться уже в "Рубине"?
— Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но, на самом деле, надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить в чем кроется ее основная причина и от этого уже отталкиваться", — сказал Слуцкий в интервью Sport24.
О трансфере Игнатьева в "Рубин" было объявлено 28 декабря. Контракт с казанцами рассчитан до 30 мая 2024 года.
Слуцкий: если раскроем потенциал Игнатьева, скоро он окажется в сборной
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке казанцев Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Краснодар"
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