Новичок "Динамо" защитник Дмитрий Скопинцев прокомментировал переход в клуб из "Краснодара".
"Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера "Динамо" видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в "Динамо", чтобы защищать бело-голубые цвета.
О работе с Кириллом Александровичем у меня остались самые тёплые воспоминания. Он тренировал меня в академии "Динамо" с 13 по 17 лет. Как известно, это самый сложный и ответственный этап подготовки и становления футболиста. Новиков многому научил меня – начиная с тактики и заканчивая психологией победителя. Кирилл Александрович работал со мной индивидуально, всегда верил в меня, в мой прогресс. Не скрою, ждал, когда он станет тренером, и верил в наше воссоединение. Я отлично знаком с требованиями Кирилла Александровича. Хорошо помню, как он взял меня, футболиста 1997 года рождения, в команду 1996-го. Мы много матчей выиграли, установив своеобразный рекорд – 41 мяч забили и два пропустили. Уверен, впереди нас ждут новые рекорды.
Промежуточная цель – помочь "Динамо" финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом", — цитирует Скопинцева пресс-служба "Динамо".
Скопинцев: ждал момента, когда вернусь в "Динамо"
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