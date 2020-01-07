Ильин: переход в "Ахмат" - большой шаг для меня

Нападающий Владимир Ильин прокомментировал свой переход из "Урала" в "Ахмат". 27-летний футболист заключил с грозненским клубом контракт на 3,5 года.?"Очень рад, что трансфер состоялся, перехожу в футбольный клуб "Ахмат". Большой шаг для меня. Клубы в течение месяца вели переговоры, пришли к соглашению. Сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к сборам, завтра вылетаю в Анталью.Знаю многих ребят в "Ахмате", особенно хорошо знаком с Антоном Швецом, с которым познакомились в сборной, и с Роландом Гиголаевым. Знаю, что в Грозном дружная команда, с хорошей внутренней атмосферой, так что никаких проблем с адаптацией у меня не будет", — цитирует Ильина официальный аккаунт ФК "Ахмат" в инстаграме.