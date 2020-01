Ильин: переход в "Ахмат" - большой шаг для меня

View this post on Instagram

Владимир Ильин: «Рад своему переходу в «Ахмат» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Форвард Владимир Ильин в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в «Ахмат»? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?- «Очень рад, что трансфер состоялся, перехожу в футбольный клуб «Ахмат». Большой шаг для меня. Клубы в течение месяца вели переговоры, пришли к соглашению. Сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, готовлюсь к сборам, завтра вылетаю в Анталью. Знаю многих ребят в «Ахмате», особенно хорошо знаком с Антоном Швецом, с которым познакомились в сборной, и с Роландом Гиголаевым. Знаю, что в Грозном дружная команда, с хорошей внутренней атмосферой, так что никаких проблем с адаптацией у меня не будет».