Д. Комбаров ударом кулаком разбил тайский арбуз (видео)

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров показал, как проводит отпуск. В социальной сети футболист опубликовал видео, на котором на отдыхе в Тайланде ударом кулаком разбивает арбуз, который держит его товарищ.