Д. Комбаров ударом кулаком разбил тайский арбуз (видео)
Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров показал, как проводит отпуск. В социальной сети футболист опубликовал видео, на котором на отдыхе в Тайланде ударом кулаком разбивает арбуз, который держит его товарищ.
"Пробуем на вкус тайский арбуз", — написал Комбаров в инстаграме.
Полузащитник перешел в самарский клуб из "Спартака" летом 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. Комбаров — чемпион России 2017 года.