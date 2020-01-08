Агент полузащитника "Спартака" Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд прокомментировал слова футболиста в интервью Tigo Sports Paraguay о желании московского клуба продлить с ним контракт. Действующее соглашение между 29-летним парагвайцем и красно-белыми истекает летом 2020 года.
"Пока не общался с Томасом Цорном. Новый контракт Лоренсо "Спартак" еще не предлагал. Думаю, слова Мельгарехо — это его выводы из общения с Цорном или кем-то еще из руководства. Надеюсь, вскоре мы сядем за стол переговоров и обсудим этот вопрос", - цитирует агента Sport24.
Мельгарехо перешел в "Спартак" из "Кубани" в феврале 2016 года за 4,5 млн евро. С тех пор парагваец провел за московский клуб 114 матчей, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Статистика Лоренсо в сезоне-2019/20: 16 матчей и 1 гол за "Спартак" во всех турнирах.
Агент Мельгарехо: "Спартак" не предлагал Лоренсо продлить контракт
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