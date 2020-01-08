Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Андрей Тихонов считает, что "Ростову" необходимо продавать форварда Элдора Шомуродова, если по нему есть хорошие предложения из Европы.
Ранее сообщалось, что 24-летнего футболиста сборной Узбекистана за 15 млн евро готов купить немецкий "Шальке".
"15 миллионов евро за Шомуродова — хорошие деньги, пока есть спрос, то можно и нужно продавать. Человеку нужно дать шанс, он, наверное, сам сидит с большими глазами и ждет, когда все решится", — цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Тихонов: Шомуродова нужно продавать
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