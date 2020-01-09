Солтмурад Бакаев в «Рубине», зато Шюррле – на месте. Что сделал Цорн за полгода в «Спартаке»

Согласно новой идеологии «Спартаку» нужен был современный рулевой, который получит место за талант и профессионализм, а не за былые заслуги или связи - и станет опираться он на принципы здорового капитализма (ведь так живёт вся развитая футбольная Европа). От неумелых наследников заскорузлой советской системы и ветеранов клуба якобы все устали.
Но это согласно идеологии. На практике получилось иначе. О родстве Цорна с Прядкиным говорить не будем — тема старая, а читатели нашего портала уж слишком не любят слухи, не подтвержденные личной подписью участников обсуждения. Но до этого Цорн аналогичных постов не занимал — работал агентом и помогал клубам, в том числе «Спартаку», организовывать сборы.
То ли дело Васильев, насчет возможного приглашения которого ходили слухи. Он всего лишь собрал команду, которая отобрала первое место Лиги 1 у ПСЖ, а затем была распродана примерно на полмиллиарда евро. При вполне адекватной теоретической программе в «Спартаке» опять сделали что-то странное.
Как говорится, ничего нового.
Что же успел изменить Томас Цорн за восемь месяцев? Европейским клубом «Спартак» так и не стал, а команда ближе к вылету, чем к Лиге чемпионов. Но вдруг десятая позиция на момент зимнего перерыва - вина исключительно Олега Кононова?
Помогал болельщикам травить Олега Кононова
Пункт проходной, поэтому разберёмся с ним сразу. Когда фанаты «Спартака» уже ненавидели тренера в открытую, европейский и прогрессивный гендиректор решил не изобретать новых средств, а взять кое-что из новейшей истории клуба – и поставил лайк к довольно неприятному комментарию под роликом с Кононовым, который читает лекцию.
- Кличко нервно курит в сторонке, - так отреагировал один из пользователей на откровенно слабую мотивационную речь уже бывшего наставника красно-белых.
Вроде бы мелочь, но отношение иллюстрирует замечательно. Этим скупым жестом Цорн показал своё отношение к тренеру болельщикам, которые поняли, что Кононова не уважают даже коллеги по клубу.
Упустил Солтмурада Бакаева
По итогам первой части сезона единственным из глобальных (все-таки локальные удачи - вроде побед в дерби - случались) позитивных впечатлений остался только Зелимхан Бакаев (к которому, кстати, Цорн не имеет никакого отношения). Скромный и воспитанный парень, свой воспитанник, сделавший 8 ассистов плюс 3 гола и тащил (или старался тащить) партнёров, даже когда всё было совсем плохо. Приехавший в октябре Тедеско передвинул Бакаева ближе к центру, но и на это Зелимхан не обратил внимания - и только прибавил в качестве.
Его младшего брата, выступающего пока, в основном, за фарм-клуб (дважды выходил за главную команду в текущем сезоне) этой зимой перехватил «Рубин». По слухам, игрок не рвался из Москвы и хотел договориться насчёт нового контракта (он кончается летом), но руководство красно-белых вспышку со стороны Казани проморгало - а это восстающий из пепла "Рубин", возглавляемый теперь обаятельным Слуцким, убедил Бакаева, что ему будет лучше в столице Татарстана.
Болельщики и проспартаковские журналисты считают, что так Цорн ещё не лажал. Это действительно провал генерального директора, но если смотреть по фактам, особой трагедии нет. Чтобы Солтмурад заиграл на серьёзном уровне, еще многое должно сложиться, а в среде красно-белых у молодых не получается практически никогда (привет, токсичные болельщики в комментариях – в этом виноваты в том числе и вы).
И если Цорн действительно является агентом Солтмурада, как сообщают некоторые источники - это либо совсем лютый фейл, либо слишком хитрый ход.
Привез Баду
Это вообще юморная зарисовка. Томас Цорн зачем-то взял и дёрнул в Москву игрока, высшим достижением которого является игра за вторую команду «Вольфсбурга». Стоил он всего ничего – около 100 тыс евро, - этим Цорн и козырял. Те, кто следит за «Спартаком-2» в открытую хохотали над привезённым гением.
Есть только одно возможное объяснение - Баду клиент агентства TZS, которое раньше возглавлял Цорн. В общем, снова вспоминаем планы насчёт европейского подхода.
Поменял Зе Луиша на Понсе, а Луиса Адриано – на Ларссона
Летом Федун решил заработать на главных активах красно-белых, и клуб расстался с полузащитником Фернандо и двумя нападающими Луисом Адриано и Зе Луишем.
Деньги за двух последних выручили средние, а на замену им Цорн присмотрел двух форвардов – сына легендарного Ларссона Джордана и Понсе из «Ромы», за которую форвард так ни разу и не сыграл.
Обновление получилось болезненным. Понсе не уступает Зе Луишу только в одном компоненте – жестокости. Потому что вот так Эсекьель пытался убрать Шунина, а Зе Луиш в похожем стиле отправляет противников отдыхать в чемпионате Португалии. В остальном разрыв колоссальный.
Просто взгляните, какие голы Зе кладёт за «Порту», и вспомните о результативности Понсе.
Видео гола Зе Луиша
Ларссон тоже провёл только один яркий матч (дерби против «Локо»), но уже спит и видит, как бы поскорее уехать в топовый чемпионат. В итоге за 14 млн евро (9 за Понсе, 4 за Ларссона) – довольное солидные деньги по меркам нынешней РПЛ – «Спартак» получил крайне куцее усиление.
Не факт, что в дальнейшем станет лучше, но основные надежды касаются Ларссона – именно он брался больше на вырост.
Cовершил самую дорогостоящую покупку в истории клуба - и пока дела у Тила не очень
Если насчёт Понсе сомневались изначально, потому что получилось у него только в специфическом чемпионате Греции, то приезд Тила ждали как избавление от всех проблем тогдашнего «Спартака». Голландец действительно неплохо начал – сделал два ассиста в Грозном и выдал супер-матч в Самаре, когда Гус оформил победный на последних минутах, а перед этим сделал голевую на Джордана.
Но больше результативных действий (да и вообще – осмысленных и полезных) фанаты от полузащитника не дождались. Списывать неудачи на адаптацию было сложно, всё-таки игрок начал неплохо, а потом сдулся, но тут был и куда более важный аспект – Тил самая дорогая покупка клуба в истории.
Федун отдал за игрока 18 млн евро. И вряд ли доволен тем, что видит на данный момент.
Пригласил Шюррле
Серьёзным провалом аренду не назовёшь, но поговорить про немецкого нападающего отдельно стоит обязательно. Изначально его хотел «Локо» (как же сейчас рад Кикнадзе), но «Спартак» сумел перехватить звезду по меркам нашего чемпионата – и наверняка несколько раз пожалел.
Серьёзных денежных потерь клуб не понесёт, но вот недовольство болельщиков подскочило на новый уровень. Шюррле ладно начал и вообще впечатлял, но что-то неожиданно сломалось – и после короткого отпуска по причине проблем со здоровьем Шюррле отмечался лишь постами в инстаграме.
Размах проблемы понимал и сам немец, который между делом упоминал, будто собирается завершить карьеру в конце этого сезона. Но хотя бы об этом голова у красно-белых может не болеть – это проблемы «Боруссии».
Договорился с Тедеско
И здесь рано подводить итоги. После Кононова тренер выглядит бодро, но по сравнению с российским специалистом годным наставником может показаться и пустой чемодан. Пока «Спартак» только десятый – но есть ощущение, что Тедеско не дал команде многого из того, на что он способен.
Так что ждём возобновления чемпионата.
Фото: twitter.com/fcsm_youth, Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru