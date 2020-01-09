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Помощник Кононова: говорил с Фернандо - он не планирует возвращаться в "Спартак"

Тренер Сергей Кузнецов, который помогал Олегу Кононову в «Спартаке», рассказал, что 27-летний полузащитник Фернанду не вернется в московскую команду этой зимой.

— Как у вас сейчас дела?

— Я на протяжении недели нахожусь в Испании по приглашению Ласло Белени. Это специалист работал в «Спортинге», когда Криштиану Роналду только начинал свой большой путь в футболе, затем тренировал в «Монако», «Нанси», «Ренне». Сейчас он принял «Антверпен», команда идет на втором месте в чемпионате Бельгии. Я ему очень благодарен за возможность понаблюдать за тренировками, перенимать ценный опыт.

Кроме того, в одной гостинице с нами живет команда «Бэйцзин Гоань», за которую выступает спартаковец Фернандо. Их сейчас возглавляет серьезный специалист Бруно Женезью, который ранее работал в «Лионе». Все очень интересно. Разные методики, разные направления. Общаюсь, получаю ответы на свои вопросы. В конце месяца планирую съездить в ПСВ или в «Фейеноорд». Осенью наблюдал за работой Сергея Реброва в «Ференцвароше».

— С Фернандо удалось пообщаться?

— Конечно. Мы с ним часто разговариваем в свободное время.

— И как он реагирует на то, что происходит в «Спартаке»?

— Для нас обоих «Спартак» — очень близкая команда. Но пусть эти разговоры останутся между нами (смеется). Желаем красно-белым только побед!

— Фернандо может зимой вернуться в «Спартак»?

— Судя по его словам, думаю, такой вариант нереален.

— Почему?

— Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».

— Значит, всем доволен в Китае?

— Да. Ему нравится чемпионат. Им, правда, двух очков не хватило для чемпионства, но Фернандо все устраивает в его клубе.

"СЭ"


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Теги: Фернандо Спартак
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