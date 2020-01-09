9 января 2020 года, в день 90-летия со дня рождения Игоря Нетто, на трибуне C стадиона "Открытие Арена", которая носит имя легендарного полузащитника "Спартака", была открыта памятная табличка.
Позднее рядом с трибуной появится памятник Нетто.
Ранее стало известно, что по предложению председателя комитета ветеранов футбола РФС Александра Мирзояна исполком РФС принял решение посвятить памяти Нетто 21-й тур российской Премьер-Лиги. 9 марта "Спартак" примет на домашней арене "Краснодар".
Также сообщалось, что "Спартак" подготовил спецпроект в честь 90-летия со дня рождения Нетто.
Sport24
На стадионе "Спартака" появится памятник Нетто
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