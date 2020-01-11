"Кокорин — отличный игрок. Именно поэтому я поинтересовался возможностью перехода, даже понимая, что его будет трудно заполучить в "Фейеноорд". Если у нас появится такая возможность, я готов забрать его сам. Но тут мы имеем дело с клубом, который может не захотеть расставаться с таким футболистом.
Что касается Смолова, то он хотел перейти в "Фейеноорд", но его не отпустил "Локомотив". Из-за этого переход не состоялся", — цитирует Адвоката Voetbal International.
Sport24.ru
Адвокат: Смолов хотел перейти в "Фейеноорд", но его не отпустил "Локомотив"
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат дал интервью голландским СМИ, в котором рассказал, почему не состоялся переход в его команду нападающего "Локомотива" Федора Смолова, а также прокомментировал интерес к форварду "Зенита" Александру Кокорину.
Фото: "Матч ТВ"
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