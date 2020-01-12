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Б. Игнатьев: если Кашшаи выстроит работу, как Коллина, можно рассчитывать на добросовестность судей

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мнением о приходе Виктора Кашшаи на должность руководителя департамента судейства РФС.
Фото: "Известия"
- Мне сложно говорить о Кашшаи. Потому что я не знаю этого человека. Не знаю, что он умеет и как он себя поведет, - сказал Игнатьев. - Но я за то, что руководить нашим судейским корпусом должен независимый человек. Важно, чтобы он был честным. У меня был перед глазами пример работы Пьерлуиджи Коллины на Украине. Мы в ту пору с Юрием Павловичем Семиным трудились в киевском "Динамо". Итальянец не знал русского и украинского языков, но при этом очень четко выстраивал работу и высказывал свою позицию. Он действовал независимо от всего того, что происходит. Коллина не был вхож в эти институты, он не был знаком с этими судьями. Они его боялись и уважали. Если Кашшаи удастся выстроить работу таким же образом, то, по крайней мере, можно рассчитывать на добросовестное отношение судей к своей работе.

- Вопрос к вам, как к человеку, который продолжительное время в разных должностях работал в московском "Торпедо". Стало известно, что его Евгений Алдонин войдет в штаб Сергея Игнашевича. Как смотрите на этот тренерский тандем?

- Думаю, что Алдонин - ожидаемая и приемлемая кандидатура. Евгений провел вместе с Игнашевичем много лет провел в футболе, долгие годы они играли за ЦСКА. Кому как не Алдонину доверять свои тылы. Мое мнение, что это очень хорошее решение. Сергей берет в свой штаб человека, на которого может рассчитывать и которому может полностью доверять. Думаю, это правильное решение.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Кашшаи
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