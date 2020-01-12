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Шомуродов не хочет уходить из "Ростова" до конца сезона

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов не планирует покидать российский клуб до лета, сообщает Бизнес Online.
Фото: ФК "Ростов"
По данным источника, футболист хочет помочь "Ростову" выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона и стать лучшим бомбардиром РПЛ, а после этого уже уезжать в европейский клуб.

Шомуродов может изменить свое решение, если какой-либо клуб предложит за него большие деньги, но на данный момент у "Ростова" нет таких вариантов.

Сообщалось, что футболистом интересуется "Лион".

Шомуродов в 19 матчах этого сезона РПЛ забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. В гонке бомбардиров он занимает 2-е место, уступая только нападающему "Зенита" Артему Дзюбе (11 голов).


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Теги: Шомуродов Ростов
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