По данным источника, футболист хочет помочь "Ростову" выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона и стать лучшим бомбардиром РПЛ, а после этого уже уезжать в европейский клуб.
Шомуродов может изменить свое решение, если какой-либо клуб предложит за него большие деньги, но на данный момент у "Ростова" нет таких вариантов.
Сообщалось, что футболистом интересуется "Лион".
Шомуродов в 19 матчах этого сезона РПЛ забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи. В гонке бомбардиров он занимает 2-е место, уступая только нападающему "Зенита" Артему Дзюбе (11 голов).
Шомуродов не хочет уходить из "Ростова" до конца сезона
Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов не планирует покидать российский клуб до лета, сообщает Бизнес Online.
Фото: ФК "Ростов"
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