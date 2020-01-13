Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, успевший поработать в Англии и Голландии, сравнил менталитет европейцев и россиян.
"Англичане и в особенности голландцы очень самоориентированы. Завидовал ли я этой самоориентированности? "Завидовал", наверное, неправильное слово. Хотя у меня возникало некое чувство — и зависти, и неудовлетворенности, и какого-то разочарования. Ведь мы как нация, на самом деле, и более трудолюбивы, и более находчивы. В находчивости нам просто нет равных в мире! Мы гораздо более стрессоустойчивы. Особенно в сравнении с голландцами — они абсолютно не держат даже малейший стресс. Мы же многими поколениями ориентированы на то, чтобы хотя бы не было хуже. Как моя бабушка все время повторяла: "Лишь бы не было войны".
[Европейцам же] все время хочется лучше, лучше, лучше. У них принципиально другие [представления о жизни]. Ну и уровень жизни у нас в целом, конечно, значительно ниже. Понятно, что Москва — отдельная история: думаю, даже Лондон и Амстердам нельзя сравнить с Москвой, причем во всех смыслах этого слова. Но я мечтаю о том, чтобы такой уровень жизни был не только в Москве, чтобы когда-нибудь в условном Волгограде можно было жить хотя бы примерно так же, как в Москве или Санкт-Петербурге. В Халле, например, люди получают примерно такой же уровень медицинского обеспечения, образования, социальных услуг, как и в любом другом городе в Англии. Да, какие-то регионы считаются более бедными, но это все там относительно", — цитирует Слуцкого "Медуза".
Слуцкий: россияне ориентированы на то, чтобы не было хуже, европейцам хочется лучше
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