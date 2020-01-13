Полузащитник Александр Галимов вернулся в "Урал". Об этом сообщил официальный сайт "Пюника", в котором 20-летний футболист выступал на правах аренды.
Галимов играл в ереванском клубе с лета 2019 года и принял участие в шести матчах.
14 января "Урал" вылетит в кипрский Пафос на первый тренировочный сбор, который продлится до 27 января.
"Урал" находится на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ и в 19 матчах набрал 24 очка.
Галимов вернулся в "Урал" после аренды в "Пюнике"
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