Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал о целях команды во второй части сезона.
— Чем запомнился этот отпуск?
— Тем, что провел время с семьей, увиделся с родителями.
— С Юрий Павловичем никак не контактировали за это время?
— Нет. Сейчас будет достаточно.
— С вами сегодня медобследование проходит "Арсенал". Анри Хагуш сказал, что они хотят быть выше «Спартака» и даже «Локомотива». Как вам такие заявления соперников?
— Смелое заявление, конечно. Время покажет, кто-то любит говорить, а кто-то делает.
— Баринов сказал, что на этот сезон одна задача — попадание в Лигу Чемпионов.
— Конечно, никто не думает о другом результате.
— Первое место уже все? Тяжеловато будет?
— Всякое бывает. Не надо думать о первом месте или о каком-то еще, надо выходить в отдельном матче и выигрывать.
Sport24
Игнатьев - о словах Хагуша: кто-то любит говорить, а кто-то делает
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