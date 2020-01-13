Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о результатах медобследования и поделился воспоминаниями о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, против которого сыграл в Лиге чемпионов в прошлом году.
— В какой форме вы сейчас находитесь? Что показали тесты?
— Чувствую себя отлично. Соскучился по ребятам, по работе. Что там показали тесты, не знаю.
— Программу какую-нибудь выполняли?
— Конечно. Нам дали товары, часы. Мы бегали.
— Ну от футбола отдохнуть получилось?
— Да, конечно. Провел отпуск с семьей. Отдыхал в Эмиратах. Там и ребята были.
— Не устали от одних и тех же лиц?
— Да нет. Хорошо ведь, и с семьей время провел, и с ребятами. В футбол не играли, только чеканили.
— А смотрели футбол?
— «Реал”- «Барселона». Кое-как нашли трансляцию в 12 часов ночи. Никто там не смотрит.
— За кого болели?
— За «Реал».
— Вы всегда за «Реал» болеете?
— Да, потому что там Роналду играл. Он мой любимый игрок. Даже вот он ушел, а все равно болею.
— Каково было играть против своего кумира?
— Конечно, непередаваемое чувство. Я не мог поверить, что он рядом бегает. Воспоминания на всю жизнь. Он очень резкий, взрывной. Техничный, все делает без брака. И это в 34 года.
— Прыжок его в матче против "Сампдории" видели?
— Конечно. Повторить может, наверное, только кто-то из баскетболистов.
— Видели, в Турине, в одном из баров, повесили мяч на высоте его прыжка, чтобы кто-то попытался повторить?
— Правда? Ну, значит, в следующий раз туда поеду в отпуск (смеется).
Sport24.ru
Игнатьев: повторить прыжок Роналду могут только баскетболисты
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»