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Игнатьев: повторить прыжок Роналду могут только баскетболисты

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о результатах медобследования и поделился воспоминаниями о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, против которого сыграл в Лиге чемпионов в прошлом году.

— В какой форме вы сейчас находитесь? Что показали тесты?

— Чувствую себя отлично. Соскучился по ребятам, по работе. Что там показали тесты, не знаю.

— Программу какую-нибудь выполняли?

— Конечно. Нам дали товары, часы. Мы бегали.

— Ну от футбола отдохнуть получилось?

— Да, конечно. Провел отпуск с семьей. Отдыхал в Эмиратах. Там и ребята были.

— Не устали от одних и тех же лиц?

— Да нет. Хорошо ведь, и с семьей время провел, и с ребятами. В футбол не играли, только чеканили.

— А смотрели футбол?

— «Реал”- «Барселона». Кое-как нашли трансляцию в 12 часов ночи. Никто там не смотрит.

— За кого болели?

— За «Реал».

— Вы всегда за «Реал» болеете?

— Да, потому что там Роналду играл. Он мой любимый игрок. Даже вот он ушел, а все равно болею.

— Каково было играть против своего кумира?

— Конечно, непередаваемое чувство. Я не мог поверить, что он рядом бегает. Воспоминания на всю жизнь. Он очень резкий, взрывной. Техничный, все делает без брака. И это в 34 года.

— Прыжок его в матче против "Сампдории" видели?

— Конечно. Повторить может, наверное, только кто-то из баскетболистов.

— Видели, в Турине, в одном из баров, повесили мяч на высоте его прыжка, чтобы кто-то попытался повторить?

— Правда? Ну, значит, в следующий раз туда поеду в отпуск (смеется).

Sport24.ru


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Теги: Игнатьев Роналду
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