Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал о трансферной политике клуба и возможных приобретениях.
"Мы еще планируем приобрести защитника и рассчитываем привлечь молодого перспективного вратаря. К Денису Поповичу, наверное, уже интереса у нас нет.
Мамаду Силла приобретался для усиления нападения. У нас проблема с атакой: моменты мы создаем, а реализация страдает. Рассчитываем, что он нам поможет с этим. Посмотрим. У него было немного игровой практики. Возможно, этот трансфер был в расчете на следующий сезон, а не на этот.
Что касается наших игроков, то почти все остаются до конца сезона. Может быть, два футболиста уйдут в аренду", - цитирует Кияева Sport24.
Президент "Оренбурга" рассказал о трансферной политике клуба
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»