За Пашалича, игравшего в "Спартаке", могут заплатить 15 млн евро

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "Аталанта" планирует выкупить хорватского полузащитника у "Челси".
Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images
Марио Пашалич уже второй сезон проводит в составе "Аталанты" на правах аренды. В текущем сезоне на счету хавбека четыре гола и три голевые передачи в 17-ти матчах Серии А.

Также отметим, что Марио в составе клуба из Бергамо вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в котором команда сыграет против "Валенсии".

По информации источника, клуб собирается выкупить Пашалича окончательно. Это обойдется "Аталанте" в 15 млн евро.

Напомним, что сезон 2017/2018 игрок сборной Хорватии провёл за московский "Спартак". Несмотря на четыре гола в 21-й встрече РПЛ, болельщики были не слишком довольны выступлениями полузащитника.


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Теги: Серия А Пашалич Спартак Аталанта
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3 Лацио 19 45
4 Рома 20 38
5 Аталанта 19 35
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7 Милан 20 28
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12 Ахмат 19 19
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