"У Спаича была плановая операция на голеностопном суставе. Когда её провели, поняли, что сроки восстановления увеличатся до 8-9 недель", - сказал Мусаев.
26-летний сербский защитник перешел в "Краснодар" летом 2018 года, подписав контракт сроком на пять лет. Также он выступал за "Црвену Звезду", "Сопот", "Тулузу" и "Андерлехт".
"Краснодар" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 35 очков в 19 матчах.
Мусаев рассказал, что сроки восстановления защитника Спайича увеличились
Защитник "Краснодара" Урош Спайич пропустит больше времени, чем планировалось изначально. Об этом рассказал главный тренер "быков" Мурад Мусаев.
Фото: ФК "Краснодар"
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