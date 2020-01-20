Мусаев рассказал, что сроки восстановления защитника Спайича увеличились

Защитник "Краснодара" Урош Спайич пропустит больше времени, чем планировалось изначально. Об этом рассказал главный тренер "быков" Мурад Мусаев.

Фото: ФК "Краснодар"