Джано выступал за "Спартак" с 2009 года, дебютировав в матче Кубка России против "Краснодара", забив гол на 90-й минуте. Всего на счету Ананидзе 146 матчей за "Спартак" и 16 забитых голов.
"Мы желаем Джано крепкого здоровья и успехов!", - говорится в сообщении красно-белых.
Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Тамбов".
"Спартак" объявил об уходе Джано
"Спартак" на своем официальном сайте объявил, что полузащитник Джано Ананидзе покидает команду.
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