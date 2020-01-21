Как сообщает Sport24.gr, "Гамбург" разрешил Пападопулосу, принявшему в этом сезоне участие всего в двух матчах второй Бундеслиги, вести переговоры с другими клубами.
По информации источника, после того, как футболист не смог прийти к соглашению с китайским "Шанхаем Шеньхуа", наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры является московское "Динамо".
В ближайшие дни ожидается прилёт Пападопулоса в Москву на переговоры с руководителями "Динамо".
Защитник "Гамбурга" Пападопулос прилетит в Москву на переговоры с "Динамо"
"Динамо" может пополнить состав защитником "Гамбурга" Кирьякосом Пападопулосом. 27-летний футболист, проведший 29 матчей за сборную Греции, не договорился о контракте с китайским "Шанхаем Шеньхуа".
Фото: AP Photo / Petros Giannakouris
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»