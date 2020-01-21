Напомним, весной 2019-го полузащитник завершил карьеру.
- Переговоры по поводу Денисова? Были осторожные контакты, но до конкретных обсуждений дело не дошло. "Зенит" интересовался, но решил воздержаться от начала плотного диалога. Возможно, опасались авторитета Денисова, - приводит слова Геркуса "СЭ".
Также Геркус отметил, что Денисова в своей команде, очевидно, захотел бы видеть не каждый молодой тренер (речь, видимо, о Семаке, прим. Rusfootball.info) из-за его влияния на команду.
- Все выходцы из "Зенита" хотят вернуться в Петербург, - также заявил Геркус.
Денисов выступал за питерскую команду с 2002-го по 2013-й год и покинул команду в результате конфликта.
Геркус рассказал, что Денисов мог вернуться в "Зенит" в 2019 году
Бывший генеральный директор "Локо" Илья Геркус рассказал, что после окончания контракта с железнодорожниками Игорь Денисов мог вернуться в Петербург
Фото: Getty Images
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