Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался о переходе полузащитника красно-белых Солтмурада Бакаева в "Рубин".
"Если руководство его отпустило, это значит, что он не очень-то и нужен, как иначе? Это не ясли и не пансионат для девочек. "Рубин" — хороший клуб, в словах Бакаева ничего такого не вижу! Тут к руководству "Спартака" нет вопросов", - приводит слова Рейнгольда Sport24.
В нынешнем сезоне Солтмурад Бакаев провел 3 игры за красно-белых.
"Рубин" набрал 19 очков в 19 матчах и занимает 13-место в турнирной таблице. "Спартак" находится на 10-м месте, имея в активе 22 очка.
Рейнгольд: уход Бакаева? Никаких претензий к руководству "Спартака"
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