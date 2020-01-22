"Ростов" официально внес в заявку на вторую часть сезона полузащитника Павла Мамаева. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.
Футболист будет выступать за донский клуб под 10-м номером.
Напомним, Мамаев пополнил состав "Ростова" в сентябре 2019 года. Футболист был свободным агентом после расторжения контракта с "Краснодаром".
"Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 34 очка.
Мамаев заявлен за "Ростов" под номером 10
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