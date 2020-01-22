Легенда "Спартака" Андрей Тихонов поделился мнением о грузинском полузащитнике Джано Ананидзе, который вчера расторг контракт со "Спартаком".
Футболист выступал за "Спартак" с 2009 года. За это время он провел 146 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
"Джано действительно оставил за собой приличный след. Последние годы выглядел довольно-таки невыразительно, но были игры, когда он вытаскивал команду. Он очень травматичный футболист, потому что любит с мячом возиться, быстрый. Против таких обычно играют жёстко. Он играет 4–5 игр, потом травмируется", - цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Джано получит от "Спартака" более миллиона евро за разрыв соглашения.
Сегодня появилась информация, что Джано Ананидзе подписал контракт с кипрским клубом "Анортосис".
Тихонов считает, что Джано оставил свой след в "Спартаке"
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