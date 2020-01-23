Ранее сообщалось, что тренерские штабы обоих команд и сам Кокорин узнали об аренде в "Сочи" из средств массовой информации.
- То, что Кокорин узнал об аренде в Сочи из СМИ - полная ерунда, он всё знал заранее. Мы с Сашей давно хорошо знакомы, и по аренде мы общались с ним напрямую, в последний момент что-то изменилось, - приводит слова Ротенберга "Р-Спорт".
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Также отмечалось, что Кокорин отправится в фарм-клуб "Зенит-2", выступающий в ПФЛ, если не примет предложение "Сочи".
На зимний перерыв "Зенит" ушёл, лидируя в таблице РПЛ. Отрыв сине-бело-голубых составляет десять очков.
"Сочи" находится на чистом последнем месте.
Борис Ротенберг: Кокорин знал об аренде заранее
Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Кокорин был в курсе насчёт аренды в последнюю команду лиги
Фото: twitter.com/PoliticUANews
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