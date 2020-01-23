- С отчимом Кокорина не общался. Он сказал, что Александр не хочет переходить? Мы берем не агента. Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит "хочу или не хочу"?
Наша полемика ни к чему не приведет. Что, больше не о чем писать? - приводит слова Рубашко "Спорт день за днем".
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Также отмечалось, что Кокорин отправится в фарм-клуб "Зенит-2", выступающий в ПФЛ, если не примет предложение "Сочи".
Директор "Сочи" - о нежелании Кокорина уходить из "Зенита": что значит "хочу или не хочу"?
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал аренду Александра Кокорина
Фото: soccer.ru
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